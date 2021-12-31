Вакцинація від COVID-19: 1804 щеплення зробили на Хмельниччині за добу

За минулу добу в Хмельницькій області зробили 1804 щеплення від COVID-19. Про це інформує пресслужба Хмельницької облдержадміністрації.

Зазначають, що 654 жителі області зробили перше щеплення, 805 – два щеплення.

Загалом від початку вакцинальної кампанії медпрацівники зробили 913009 щеплень від COVID-19. Всього двома дозами щеплено 437277 жителів області, бустерною дозою – 9381 людина, а додатковою дозою вакцини – 342 жителі Хмельниччини.

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