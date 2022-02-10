У Рукшині Чернівецької області три тижні шукають 22-річного хлопця. Він залишив записку вдома та безвісти зник. Наразі поліціянти не знайшли його слідів.

Про це Суспільному сказала речниця управління нацполіції області Тетяна Андрійчук.

Поліцейські оглянули ліси та закинуті будинки поблизу місця, де хлопця бачили востаннє. Там не знайшли особистих речей чи одягу, які б означали, що зниклий перебував на тій території. Правоохоронці відпрацьовували версію, що хлопець міг поїхати в іншу область й бути там.

Востаннє його бачили ввечері 19 січня у Рукшині, де мешкає його дівчина. Він студент коледжу. Відомо, що перед зникненням залишив записку, де розповідає про стосунки з дівчиною.

Із собою мав теплі речі, термос та прилад, що міряє рівень цукру в крові, бо має цукровий діабет, розповідала Суспільному мама дівчини Світлана Гермаківська.

Пошуки триватимуть, поки хлопця не знайдуть.

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