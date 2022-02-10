У Чернівецькій області засудили чоловіка до 9 років позбавлення волі. Він побив свою співмешканку й залишив без свідомості у гаражі.

Про це повідомили на сайт обласної прокуратури.

У квітні 2021 року 43-річний чернівчанин та жінка розпивали алкоголь в гаражі. Між ними виникла суперечка, у результаті якої він наніс 34-річній потерпілій удари у голову та по тулубу. Через сім днів жінка померла від набряку головного мозку.

Чоловік свою вину визнав частково. У судовому засіданні попросив пробачення та сказав, що кається. Згідно з матеріалами суду, вказав на те, що умислу вбивати жінку у нього не було. Він жив з нею рік.

Що відомо

21 квітня в Чернівцях поховали 34-річну жінку. За словами правозахисниці Ірини Суслової, раніше померла зверталася до правоохоронців через домашнє насильство. Втім забрала заяву за власним бажанням. У жінки залишилося двоє дітей.

Читайте також

Випав через необережність". У Чернівцях чоловік впав з 5 поверху будинку

Читайте нас у Telegram: головні новини Буковини

Станьте частиною Суспільне Буковина: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected]