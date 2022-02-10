На Тернопільщині зафіксували рідкісного птаха

Орлана білохвостого, який занесений до Червоної книги України, зафіксували у національному природному парку "Дністровський каньйон". Двох птахів побачили над Дністром в урочищі Криве поблизу Заліщиків. Про це Суспільному розповів працівник цього парку Олександр Вікирчак.

За його словами, це хижий птах. Розмір його крил сягає двох метрів. Гніздяться птахи біля великих водойм. В Україні найбільшу кількість цих птахів зафіксували поблизу Дніпра, каже Олександр Вікирчак.

Фото:Олександр Вікирчак Орлан

Раніше представників цього виду на Тернопільщині не фіксували, каже Олександр Вікирчак. Минулого року краєзнавець Ігор Нагірний у селі Хмелева на Івано-Франківщині виявив двох дорослих птахів цього виду. Про це розповів Олександр Вікирчак. Йомовірно, каже чоловік, звідти птах й прилетів на Тернопільщину.

Що відомо