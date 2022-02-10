У громаді на Тернопільщині встановили контейнер для вживаного одягу

У Ланівцях встановили контейнер для вживаного одягу. Його купили за гроші благодійників. Про це Суспільному розповіла голова громадської організації "Простір Активної та Сучасної" Тетяна Демчук.

За її словами, ідея поставити контейнер, де збиратимуть речі для малозабезпечених сімей громади, виникла в 2015 році. Членкині організації двічі подавали проєкт на ґранти, але не змогли пройти відбір. Тому за допомогою Тетяна Демчук звернулася до своєї однокласниці Наталії Луцик, яка проживає в Бельгії. Жінка разом з українською громадою зібрала гроші та придбала контейнер. Його встановили поблизу приміщення Товариства Червоного Хреста.

Тетяна Демчук розповіла, приносити можна чисті та не порвані речі, постіль, рушники та дитячі іграшки. Речі з контейнера сортуватимуть і зберігатимуть у товаристві Червоного Хреста. Загалом у Лановецькій громаді є більше тисячі людей з малозабезпечених сімей. Про це розповіла виконувачка обов’язків голови Лановецької організації Червоного Хреста Тетяна Яцула.

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