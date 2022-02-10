У Херсоні презентували сучасну моновиставу "Сповідь або "Крові прагну"

"Сповідь або "Крові прагну". Моновиставу з такою назвою від центру сучасного мистецтва "ДАХ" презентували у Херсоні. Її режисер – Влад Троїцький.

"Сповідь або "Крові прагну" - моновистава за оповіданнями Чехова. Її грає один актор Володимир Лютіков. Говорить, підготовка була особлива. Через Чехова, на його думку, має пройти кожен актор.

"Перш за все, це - інтелігентність, чуйність Чехова. Це коли драматург вміє передати всі тонкощі людської душі через текст і зробити це легко, натхненно і світло. Це дорогого вартує", - розказує Володимир.

Фото: Ксенія Сіліна/Суспільне Херсон Моновистава "Сповідь або "Крові прагну"

Прем’єра вистави відбулась у Києві у середині січня. З режисером Владом Троїцьким працювати важко, але цікаво, говорить Володимир Лютіков.

"Репетиція в театрі потребує великої концентрації уваги і Влад вимагає цієї уваги. Він - один з найкращих режисерів України та світу. Тому з ним працювати важко, бо це - планка висока", - каже актор.

У Херсоні виставу показали в рамках фестивалю альтернативного театру "Лютий". Зробили це у 148 -ий день народження режисера-авангардиста Всеволода Мейєрхольда, розповідає режисер та керівник центру Мейєрхольда у Херсоні Андрій Май

"Всеволод Мейерхольд, який починав свою кар’єру у Херсоні, першу свою п’єсу "Три сестри" як режисер робив тут. У нього з Чеховим були плідні стосунки творчі. Чехов писав про херсонського глядача, про його думку. Мейєрхольд – це, безумовно, герой чеховських п’єс", - розказує режисер Андрій Май.

Фото: Ксенія Сіліна/Суспільне Херсон

Ця вистава про людину та абсурдність людського світосприйняття. Після перегляду вона спонукає до роздумів, говорить комунікаційниця ГОГОЛЬFESTу Марія Мороз.

"Треба визнавати свої різні емоції, різні стани, різні почуття, іноді вони можуть бути хорошими, іноді - не дуже. Їх треба визнавати і рухатись далі", - говорить Марія Мороз.

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