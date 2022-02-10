У Вінниці неповнолітній розповсюджував наркотики

Шляхом закладок наркотичну PVP-сіль розповсюджував у Вінниці 17-річний юнак. Правоохоронці затримали його дев'ятого лютого на вулиці Князів Коріатовичів, повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Наразі тривають слідчі дії: поліцейські встановлюють осіб, на яких працював хлопець та які постачали йому заборонені речовини. Їх юнак фасував та робив у місті закладки. Під час затримання правоохоронці знайшли у нього пакунок із синтетичним наркотиком. Також неповнолітній у восьми місцях показав сховані ним інші пакетики.

Нацполіція Вінниччини

Нині юнак перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) хлопцеві загрожує до восьми років позбавлення волі.

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