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На Вінниччині чоловік продавав фальсифікований алкоголь
Регіони

На Вінниччині чоловік продавав фальсифікований алкоголь

Юлія Бараболя
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На Вінниччині чоловік продавав фальсифікований алкоголь На Вінниччині виявили понад 1 тонну 200 літрів алкогольної продукції сумнівної якості. Фото: ГУНП області

1 тонна 200 літрів алкоголю була маркована під відомі бренди, без марок акцизного збору на суму понад півмільйона гривень. Про це йдеться на сайті ГУНП області.

Алкоголь розповсюджували по всіх регіонах країни.

За словами начальника Могилів-Подільського районного відділу поліції Василя Ободовського,  поліція посилила  заходи  з протидії правопорушенням у сфері обігу спирту, лікеро-горілчаних  та тютюнових виробів.  

Наразі ведеться слідство. Відкрито кримінальне провадження. За таке правопорушення загрожує штраф від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

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