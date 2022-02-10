У Чернігові пасажир таксі повідомив у поліцію, що водій їздить з вибухівкою. Повідомлення виявилося неправдивим. Поліція затримала чоловіка, він був у стані алкогольного сп'яніння. Про це Суспільному повідомив пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко.

З його слів, повідомлення про "замінування" автомобіля Ford Focus з фішкою таксі до поліції надійшло близько четвертої години ранку 10 лютого. За словами заявника, водій таксі сам розповів про вибухівку в автомобілі та про свій намір "підірвати" місто. Заявник надав опис автомобіля та частково номерний знак.

Поліцейські виявили розшукуваний автомобіль. Фахівці під час огляду авто жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли.

Заявника також невдовзі розшукали. Ним виявився 29-річний чернігівець.

Зі слів чоловіка, між водієм і ним виник конфлікт. Про "замінування" повідомив, щоб нашкодити таксистові.

За цим фактом відкрили провадження за частиною 1 статті 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від двох до шести років.

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