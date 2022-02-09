Макети гранат, металошукачі та протипіхотні міни у школі на парті. Рятувальники й поліцейські розпочали навчання з мінної безпеки серед школярів. Раніше через карантин проводили їх онлайн. 9 лютого зустрілися з учнями школи № 3 у Чернігові.

Зробили це для того, щоб розповісти дітям, що робити якщо вони знайшли вибухонебезпечні предмети і як запобігти проявам паніки під час евакуації.

"Треба пояснювати та розказувати, якщо вони виявили такі речі або вони побачили, що їх хтось продає, ховає чи переносить у сумці. І те, що не треба замовчувати й треба повідомляти у відповідні служби, і щоб діти знали, як себе поводити при виявленні цих предметів", – розказав старший інспектор відділу вибухотехнічної служби ГУНП в області Володимир Бочка.

ФОТО: Суспільне Чернігів Володимир Бочка

Дітям нагадали правила поводження під час евакуації. 24 січня у Чернігові масово евакуювали школярів через повідомлення про замінування. У цій школі також вивели дітей надвір.

"Основна ціль цих мінувань і були освітні заклади. Тому як тільки дозволили канікули й карантинні обмеження, поліція разом з рятувальниками вирішила проводити заходи, щоб розповісти дітям, що потрібно робити у разі повідомлення про мінування. Не потрібно панікувати, є спеціальні заходи для евакуації зі школи, і спеціалісти вибухотехнічної служби показали найбільш поширені вибухонебезпечні предмети", – пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко.

ФОТО: Суспільне Чернігів Віталій Копистко

Такі уроки з вибухотехніками, патрульними поліцейськими та рятувальниками планують проводити й в інших школах міста, сказала речниця УДСНС в області Ніна Луценко.

"Такі уроки у нас раніше проводилися в онлайн режимі по всій території нашої області, коли діти були на дистанційному. Надалі такі уроки у нас будуть систематично проводитися у всіх навчальних закладах нашої області".

Реакція учнів на такий урок — дивіться у сюжеті:

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