На Вінниччині затримали групу людей, які обкрадали пенсіонерів

На Вінниччині затримали групу людей, що обкрадали пенсіонерів по всій Україні. Про це йдеться на сайті ГУНП області.
Двох чоловіків та трьох жінок з Житомирщини затримали після викрадення коштів в жительки Гніванської громади.
За словами начальника Управління карного розшуку ГУНП у Вінницькій області Андрія Дамзіна, підозрювані проникли до будинку 81-річної жінки, звідки винесли її останні заощадження – близько 20 тисяч гривень та зникли на автомобілі.
У Іллінецькій територіальній громаді викрали з будинку місцевої пенсіонерки 74 тисячі гривень, а у мешканки Шаргородської територіальної громади – 300 гривень та золоті прикраси.
Наразі ведеться слідство.
Відкрито кримінальне провадження. За таке правопорушення загрожує до шести років позбавлення волі.
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