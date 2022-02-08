На Вінниччині затримали групу людей, які обкрадали пенсіонерів

На Вінниччині затримали групу людей, що обкрадали пенсіонерів по всій Україні. Про це йдеться на сайті ГУНП області.

Двох чоловіків та трьох жінок з Житомирщини затримали після викрадення коштів в жительки Гніванської громади.

За словами начальника Управління карного розшуку ГУНП у Вінницькій області Андрія Дамзіна, підозрювані проникли до будинку 81-річної жінки, звідки винесли її останні заощадження – близько 20 тисяч гривень та зникли на автомобілі.

Фото: ГУНП області

У Іллінецькій територіальній громаді викрали з будинку місцевої пенсіонерки 74 тисячі гривень, а у мешканки Шаргородської територіальної громади – 300 гривень та золоті прикраси.

Наразі ведеться слідство.

Відкрито кримінальне провадження. За таке правопорушення загрожує до шести років позбавлення волі.

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