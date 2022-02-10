У Чернівцях на чистку одного каналізаційного колодязя можуть витратити день. Через те, що люди викидають сміття у каналізацію, вона забивається у кількох місцях. Суспільне дізналось, наскільки засмічені мережі Чернівців та як комунальники їх чистять.

Упродовж дня відділ каналізаційних мереж Чернівціводоканалу отримує понад 15 звернень. Майже всі стосуються забитих каналізаційних мереж, каже начальник дільниці каналізаційних мереж Чернівціводоканалу Василь Солонар.

Щоб прочистити мережу, комунальники збирають поверхневий бруд, потім промивають труби водою під тиском. Якщо мережа усередині забита сміттям, його збирають руками.

"І картопля може бути, і риба, і курочка. Забиває каналізацію щодня. Буває, виїжджаємо на одну адресу двічі на тиждень. Інколи навіть тричі й все одно не можемо прочистити", — каже бригадир Юрій Ткачук.

Змитий у кухонну мийку жир налипає на труби. Через це вони меншають у діаметрі.

Суспільне Буковина Ці речі комунальники знаходять у каналізаційних мережах

За словами комунальника, найважче пробивати каналізацію від віскозних серветок. Їх складно промивати водою, бо вони зліплюються та розпухають.

"Ми витягували навіть полотенце, яке мало 60 сантиметрів. Але переважно, це серветки, ганчірки всілякі. Часом витрачаємо день і тонни води на одну каналізацію", — каже слюсар каналізаційних мереж Михайло Філіп.

Засмічення мереж може призвести до затоплення підвалів, витоків стоків та витоків з каналізаційних колодязів і люків. Також можливе перетікання у сусідні мережі.

Зливати в унітаз та викидати в люки не можна:

підгузки,

недоїдки,

гігієнічні прокладки,

ганчірки,

жири,

побутове сміття,

туалет тварин,

вологі серветки,

недопалки,

будівельне сміття,

засоби контрацепції,

ватні палички.

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