Екоінспекція під час перевірки Калинівського ринку в Чернівцях виявила, що базар забруднив ділянку ґрунту на своїй території хлоридами та свинцем. Через це підприємству нарахували збитки на понад 120 тисяч гривень.

Про це в коментарі Суспільному сказав начальник управління екологічного контролю держекоінспекції Карпатського округу Сергій Робулець.

За його словами, у ґрунті утворились хлориди та свинець, бо на ділянці тривалий час не прибирали сміття.

"Своєчасно не прибрали. Були дощі, сніги. Це спричинило забруднення", — каже він.

Порушення виявили під час планової перевірки, яка відбувалась у січні минулого року. Ринок добровільно не відшкодував збитки, тому інспекція за процедурою мала подати до суду.

Керівник ринку Олег Гульпак розповів, що не сплатили гроші, бо не погоджуються з результатами інспектування.

"Ця історія тягнеться з минулого року. Ми вважаємо, що стягнення неправомірне. Сміття на ділянці не було, а лише залишки снігу. Тому зустрічаємось у суді", — говорить Гульпак.

Засідання суду щодо стягнення збитків з базару відбудеться 4 лютого, повідомив Робулець.

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