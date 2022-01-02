Місто Ізмаїл увійшло до десятки найпривабливіших для життя міст України 2021 року. Про це повідомили в пресслужбі проєкту "Місто України. Національний вибір".

Населений пункт отримав 19 583 голоси та посів шосте місто. Він "обійшов" у рейтингу 45 міст України, які боролися за звання кращого у 2021 році.

Перше місце посів Івано-Франківськ. За нього проголосували 52 760 респондентів. Друге місце зайняв Харків (38 585 голосів), трете – Мелітополь (30 289). Одеса посіла 31 місце.

Українці обирали місто за показниками якості життя, впізнаваності та асоціювання з країною. В інтернет-проєкті взяли участь понад два мільйони людей.

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