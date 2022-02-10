«Машину поки не віддам»: у Коропі автомобіль вилетів на приватне подвір`я

Вночі 10 лютого на вулиці Київській у Коропі до приватного подвір`я влетів легковий автомобіль. Пригода обійшлася без жертв, але збитки родина, яка живе в цьому будинку, вже підраховує.

За словами господаря будинку Анатолія Гнипа, водій зніс паркан разом з альтанкою, але не зачепив самого будинку.

«Що сталося… Спали. Удар. Прокидаємося, світло всюди і машина у дворі. Поки я бігом одягнувся, вискочили, вже поліція була», — каже господар.

На його думку, водій був напідпитку і вів себе неадекватно.

«Водія я не знаю, прізвище то Брушко, а так я його не знаю. На алкоголь тест проходити він відмовився. При свідках відмовився. Але неадекватно він себе поводив, п`яний був», — говорить пан Анатолій.

Автомобіль так і залишається на подвір`ї родини Гнип, поліція не забрала його на арештмайданчик.

«Водій пообіцяв усе виправити. Я поки машину віддавати не буду, поки не виправить. Друзі його до мене звертались аби забрати машину, але я сказав, що не віддам, поки не відшкодує збитки. Поліція машину на арештмайданчик не забирала. Я питав у них, але вони сказали, що забирати не будуть, бо жертв нема, нема нічого», — зазначає господар.

За інформацією речниці поліції області Наталії Слабеняк, за кермом автомобіля був місцевий житель 1996 року народження. На нього склали два адмінпротоколи: ч. 2 ст. 130 КУПап (Керування в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння) та ст. 124 КУПап (Порушення водієм ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).

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