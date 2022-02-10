Розслідування Меморіального комплексу історії Голокосту Яд Вашем показало, що набір для татуювання, який продавався на аукціоні в Ізраїлі, скоріш за все не використовувався для татуювання вʼязнів у Аушвіці, попри запевняння продавця.

Про це розповідає Reuters.

Вісім металевих штампів з номерами опинилися минулого року на аукціоні в Ізраїлі. Продавець описував предмети як "найбільш приголомшливий серед предметів Голокосту" та оцінював лот у суму від 30 до 40 тисяч доларів.

На запит тих, хто пережив Голокост суд у Тель-Авіві зупинив торги у листопаді 2021 року та звернувся до Меморіального комплексу історії Голокосту Яд Вашем для аналізу предметів.

У звіті Яд Вашем сказано, що штампи дійсно використовувалися для татуювання наприкінці 1941 року. Більшість жертв на той момент були політичні вʼязні та полонені неєврейського походження.

Цей метод за якийсь був замінений використанням стилусів, а замість татуювань на грудях, номер витатуйовували на передпліччі.

Що ж до предметів аукціону, дослідники дійшли до висновку, що вони були створені у 1949 році для татуювання худоби і не походять з Аушвіцу.

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