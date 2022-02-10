У харківській літрезиденції "Слово" поселилася Дарія Бадьйор

Критикиня та співзасновниця Коаліції дієвців культури Дарія Бадьйор працюватиме у Харкові над книжкою про культурні політики.

Бадьйор житиме у квартирі Юрія Шевельова орієнтовно до 8 березня, повідомила Суспільному директорка Харківського літературного музею Тетяна Пилипчук.

Розділ книжки, над яким Дарія працюватиме під час резиденції, присвячений Харкову та тому, "як у місті ставились і продовжують ставитись до культури на муніципальному рівні та на рівні окремих спільнот".

"Вона планує інтерв'ю з тими, хто визначав культурний клімат в Харкові в 90-х роках, 2000-х і сьогодні. Тож ми шукаємо ці контакти і можливості взяти інтерв'ю у тих людей. Це буде ціла низка зустрічей, інтерв'ю для того, щоб зібрати інформацію і провести дослідження для книги", — поділилася Пилипчук.

Попередньо, перший захід за участю критикині планується 18 лютого. Він відбудеться у закритому форматі через несприятливу епідемічну ситуацію: до нього зможуть долучитися ті, хто підтримують резиденцію на Patreon, розповіла Тетяна Пилипчук.

Оксана Забужко, яка під час резиденції працювала над пошуком архівних матеріалів про власних розстріляних родичів, виїхала з квартири мовознавця Шевельова 5 лютого.

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