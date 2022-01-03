Харківська літературна резиденція у 2022 році чекає на українських та зарубіжних митців, а також планує оновити формат роботи.

Про це Суспільному розповіла директорка Харківського літературного музею та одна з кураторок резиденції "Слово" Тетяна Пилипчук.

У січні Харків відвідає письменниця Оксана Забужко, яка мала відвідати резиденцію торік.

У лютому приїде критикиня, співзасновниця Коаліції дієвців культури Дарія Бадьйор. Вона працює над книжкою про культурні політики, під час резиденції планує писати розділ про Харків.

Також у лютому в будинку "Слово" планують "перезапустити" роботу резиденції так, щоб письменники могли працювати у взаємодії з різними митцями, як це робили у мистецькому об'єднанні "Березіль".

"Об'єднанню "Березіль" цьогоріч виповнилось би 100 років. Воно цікаве тим, що працювало за принципом майстерні. Митці намагалися знайти істину на перетині різних видів мистецтв, бо театр передбачає саме таку роботу. В ньому мали себе добре почувати і режисери, і актори, і письменники, і композитори. Тож ми розпочнемо працювати в такому "лабораторному" режимі, подивимось на той принцип, за яким працював Лесь Курбас", — говорить Тетяна Пилипчук.

У березні Харків планує відвідати американська режисерка українського походження Вірляна Ткач. Вона продовжить роботу над виставою, яку розпочала восени минулого року.

Акторка та композиторка Мар'яна Садовська планує під час гостювання з кінця лютого до початку березня попрацювати з місцевими митцями над темою Голодомору.

У квітні планується співпраця із Чеським культурним центром: з харків'янами працюватиме поет Тім Постовіт.

Суспільне Харків Квартира мовознавця Юрія Шевельова — одна з квартир резиденції "Слово"

Американська історикиня та дослідниця Мейгіл Фаулер у червні працюватиме у Харкові з темою "Жінки театру "Березіль".

З липня по вересень діятиме резиденція для дитячих письменників, як було минулого року.

Ще раз Харків на початку осені відвідає музикант Юрій Гуржи, працюватиме над темою 300-ліття з дня народження Григорія Сковороди.

У вересні резиденція очікує на французьку акторку і режисерку Одрі Роуз. Роуз, яка має народити в лютому, цікавить тема материнства та архетипу матері в літературі. Її вразила новела "Я (Романтика)" Миколи Хвильового, тож вона хоче подивитися на тему зі сторони української історії та літератури.

Восени у Харкові очікують єгипетського дослідника Саміра Манді. Його цікавлять 20-ті роки в літературі та історії України. Самір працює над історією української літератури, яка вийде арабською мовою.

Тетяна Пилипчук наголошує, що за участю резидентів у Харкові плануються заходи. Проте плани можуть змінитися через пандемію COVID-19.

Що відомо