Першою гостею харківської літературної резиденції у 2022 році стала письменниця Оксана Забужко. Впродовж місяця вона працюватиме над пошуком архівних матеріалів про власних розстріляних родичів.

Забужко житиме у квартирі мовознавця Юрія Шевельова, з яким її пов'язувала багатолітня дружба, повідомили у харківській резиденції "Слово".

Письменниця планує дослідити архіви в'язниці Холодної Гори. Матеріали мають лягти в основу нового роману Забужко.

"Чи допоможе патронат "дєдушки" Шевельова його духовній "внучці" встановити тепер обставини загибелі своїх справжніх, кровних дідів із шевельовського "покоління розстріляних", а чи їхня історія так і приречена назавжди залишитись родинним переказом і витісненою травмою — ось що має вирішитись у Харкові цього січня", — цитує Літмузей Оксану Забужко.

Найближчим часом у резиденції організують квартирник за участю письменниці. Усім охочим доєднатися радять стежити за анонсами у Facebook.

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