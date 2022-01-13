Першою гостею харківської літературної резиденції у 2022 році стала письменниця Оксана Забужко. Впродовж місяця вона працюватиме над пошуком архівних матеріалів про власних розстріляних родичів.
Забужко житиме у квартирі мовознавця Юрія Шевельова, з яким її пов'язувала багатолітня дружба, повідомили у харківській резиденції "Слово".
Письменниця планує дослідити архіви в'язниці Холодної Гори. Матеріали мають лягти в основу нового роману Забужко.
"Чи допоможе патронат "дєдушки" Шевельова його духовній "внучці" встановити тепер обставини загибелі своїх справжніх, кровних дідів із шевельовського "покоління розстріляних", а чи їхня історія так і приречена назавжди залишитись родинним переказом і витісненою травмою — ось що має вирішитись у Харкові цього січня", — цитує Літмузей Оксану Забужко.
Найближчим часом у резиденції організують квартирник за участю письменниці. Усім охочим доєднатися радять стежити за анонсами у Facebook.
Що відомо
- У 2022 році літрезиденція у Харкові чекає на українських та зарубіжних митців. Планується, що у лютому резиденція "Слово" прийматиме критикиню та співзасновницю Коаліції дієвців культури Дарію Бадьйор, яка працює над книжкою про культурні політики.