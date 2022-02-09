У Тернополі відбулась прем’єра дитячої вистави "Майстри чудес"

Вистави для друзів, батьків і молодших школярів ставлять учні Тернопільської школи №4. Там діє театральна студія. Юні актори показали прем'єру дитячої вистави "Майстри чудес" за п'єсою Марини Смілянець. Постановка про сімейні цінності, дружбу та дива.

Участь у постановці беруть четверо семикласників. Це члени шкільної театральної студії "Метаморфози". Одна із них – Анастасія Ковальчук. Дівчина каже, займається театральним мистецтвом з четвертого класу. Вона грає кішку.

"Мені роль вибрали по моєму характеру. Мені це дуже подобається, мене це захоплює, подобається бути в центрі уваги, подобається показувати свої емоції на публіку", – каже Ковальчук.

Головну роль у виставі – мишеня Олівера грає Давид Шельман.

"Вибрали майже по моєму характеру. Я у цій ролі присутній, як прагматик і мені це підходить", – каже Шельман.

Керівниця театральної студії Галина Кізілова розповіла, про що вистава та чому для постановки обрали п'єсу "Майстри чудес":

"Ми зупинилася на ній саме тому, що нам сподобалося почуття гумору, яке там є, хороша класна ґрунтовна ідея, а мова йде про збереження сім'ї, про прощення, про дружбу, про вміння творити дива для інших. Саме тому ми обрали цей твір, тому що він ідеально підходить під вікову категорію, яку ми хотіли задіяти і він чудово відображає ті ідеї, які ми хочемо пропагувати в своїй творчості. 01:58

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На прем'єру вистави прийшли учні молодших класів. Один із них другокласник Максим Явнич.

"Мені дуже сподобалася вистава. Сподобалася собака Джекі і всі актори", – каже Явнич.

Театральна студія в четвертій школі діє другий рік, але ставити вистави з дітьми почали 7 років тому, каже керівниця студії Галина Кізілова. За цей час учні поставили 7 вистав. Двоє випускників студії зараз навчаються у театральних вузах.

"У нас ідея полягає в тому, що театралізація, інсценізація є чудовим способом формувати навички самопрезентації. Вони чудово говорять у них правильна пластика, вони не бояться говорити про себе і свої досягнення, вони презентують себе. Вважаю, абсолютно щиро, що такі діти будуть успішні в любій сфері, яку б вони не обрали для себе", – каже Кізілова.