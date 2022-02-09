Сумська котельня жодного разу не сплатила за газ в опалювальному сезоні

Котельня північного промвузла жодного разу не сплатила за використання газу протягом опалювального сезону. Про це заявила речниця АТ "Сумигаз" Анастасія Шимаріна. Чому склалася така ситуація — у матеріалі Суспільного.

"Послуга з розподілу газу надається протягом опалювального сезону, проте за цей період жодного разу котельня не сплатила за надану послугу. Крім того, порушені умови виплати реструктуризації боргів минулих періодів. Міська рада як поручитель, який виступив перед Котельнею північного промвузла, зобов’язана буде погасити цю суму заборгованості", — зазначила речниця АТ "Сумигаз" Анастасія Шимаріна.

За її словами, на сьогодні заборгованість котельні, з урахуванням суми за лютий, сягнула 19 мільйонів гривень. Заборгованість минулих періодів – це 32 мільйони гривень.

"В опалювальний період не йде припинення розподілу газу, оскільки це — стратегічний об’єкт, який дає тепло третині міста. Варто пам’ятати, що газорозподільча мережа області – це теж стратегічний об’єкт, і цей об’єкт потребує постійних матеріальних вкладень", — сказала вона.

За словами директора Котельні північного промвузла Олександра Рєзніка, заборгованість виникла через те, що Сумська міська рада не компенсує різницю в тарифах на газ, між тарифом економічно обґрунтованим і тим, який виконком затвердив 2021 року.

"Наразі у нас заборгованість перед ПАТ "Сумигаз" складає 19 мільйонів 240 тисяч гривень. Заборгованість виникла внаслідок того, що Сумська міська рада, беручи на себе зобов’язання компенсувати різницю в тарифах, яку вона визначила до сплати, з урахуванням тих тарифів, які були визначені на минулому опалювальному періоді, ця різниця Сумською міською радою не виплачується", — говорить він.

Рєзнік каже, що Сумська міська рада винна підприємству 52 мільйони гривень за три місяці. У міській раді називають меншу суму. Різниця – це податок на додану вартість. Місто не збиралося враховувати ПДВ, але наразі звернулося в податкову за консультацією. Рєзнік же каже, що в інших містах вже є роз’яснення від податкової.

"Різниця в тарифах відшкодовується у повному обсязі. У різницю тарифу включаються і податки, які підлягають до сплати", — розповів Рєзнік.

Олександр Рєзнік

Директор департаменту інфраструктури Олександр Журба каже, що Котельня північного промвузла на сьогодні має борг у розмірі 120 мільйонів гривень, і частка міської ради в цій заборгованості — незначна. Її міська рада виплатить найближчим часом.

"Чому не сплачували раніше? Тому що кошти 4 кварталу 2021 року були передбачені в бюджеті на 2022 рік. Так як бюджет був прийнятий лише на минулій сесії. Згідно з порядком, який був прийнятий, відбулось засідання комісії, вдруге. На перше засідання комісії теплопостачальні організації подали свої розрахунки не згідно з порядком, тому що в порядку було передбачено планові показники, які були в тарифі. Я їм передзвонив і сказав: негайно подавайте на департамент інфраструктури планові показники, які були враховані нами при розгляді тарифу, і щоб ми цей процес їм швидше запустили", — розповів Журба.

За його словами, на сьогодні департамент отримав розрахунки на компенсацію від КППВ лише за 2021 рік, за 2022 рік ще не надавали.

"Як тільки вони будуть надані, комісія збереться, все це протокольно буде зафіксовано, і згідно з тим договором, який вони мають нам повернути з підписом, після того буде йти уже оплата", — додав Журба.

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