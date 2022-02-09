В Індії старшокласниці вимагають право носити хіджаб під час занять

В Індії розгорівся скандал через вимогу старшокласниць-мусульманок мати право носити хіджаб та інші мусульманські жіночі головні убори під час занять. Протестувальниці заявляють, що заборона на носіння головного убору є дискримінацією.

Про це розповідає BBC.

Скандал набув міжнародного розголосу, коли лауреатка Нобелівської премії Малала Юзафзай закликала "припинити маргіналізацію мусульманських жінок".

"Заборона дівчатам носити хіджаб до школи це страшно", — написала Юзафзай у Twitter.

Рух у різних коледжах (відповідник старшої школи) розпочався з протесту шести учениць, які вимагали дозволу не знімати хіджаб під час занять. Цей протест викликав реакцію представників інших релігій, що спричинило фізичні зіткнення з мусульманською меншиною.

З заяв адміністрації коледжу у штаті Карнатака, де почався протест, зрозуміло, що ученицям дозволялося носити хіджаб на території кампусу, але не під час занять.

"У нас є вчителі-чоловіки. Нам потрібно прикривати наше волосся перед чоловіками. Саме тому ми носимо хіджаб", — відреагували на це протестувальниці.

Після сутичок між мусульманами та індуїстами адміністрації шкіл заборонили будь-які релігійну символіку на своїй території.

Як наслідок, протест поширився на інші школи. Місцева влада навіть ввела в дію закон колоніальних часів, який забороняє збиратися у публічних місцях у групи більші за 4 людини.

9 лютого питання права мусульманських учениць стало предметом розгляду в індійському суді. Суддя Крішня Діксіт піл час засідання заявила, що справа має розглядатися ширшою суддівською колегією. Наразі суд розглядатиме дві петиції в справі. Перша стверджує, що вибір одягу є фундаментальним правом, гарантованим конституцією. Друга вимагає оцінити законність введеного владою дрес-коду для освітніх інституцій.

Що відомо

Військові Південно-Африканської республіки дозволили мусульманським жінкам-військовим носити хіджаб разом з уніформою.

Поліція Нової Зеландії представила варіант жіночої уніформи з хіджабом, щоб заохотити жінок-мусульманок вступати до її лав.

32-річна іранка Шохре Байат, яка є міжнародною арбітринею і судила чемпіонат світу з шахів серед жінок у Шанхаї, не може повернутися додому через те, що з'явилася на чемпіонаті без хіджабу.

Мусульманка з американського штату Міннесота поскаржилася на дискримінацію після того, як бариста написала на стакані з кавою замість її імені назву терористичної організації ІДІЛ.

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