У Вінниці позначатимуть місця для укриття людей у разі надзвичайних ситуацій

У Вінниці табличками та покажчиками позначатимуть місця для укриття людей у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Таке рішення дев'ятого лютого прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Визначити для укриття населення (або ж працівників) підвальні, цокольні та інші заглиблені приміщення, а при відсутності таких перші поверхи будівель, мають керівники підприємств, установ, організацій, а також управляючі компаніями, управителі і голови правлінь ОСББ.

Місця для укриття потрібно привести у належний санітарний та протипожежний стан і позначити їх за допомогою табличок (написів) та покажчиків руху до них.

А старостам старостинських округів та головам квартальних комітетів дадуть доручення визначити кількість мешканців, що проживають у кожному індивідуальному житловому та садовому будинку і використовують для укриття належні їм підвальні, цокольні та інші заглиблені приміщення.

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