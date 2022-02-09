Підприємці Хмельницького: "Випускають недостатню кількість касових апаратів"

14 тисяч підприємців із тридцяти шести другої, третьої та четвертої групи платників податків Хмельницької області вже встановили касові апарати та реєстратори розрахункових операцій для контролю за продажем товарів. Про це Суспільному розповів начальник відділу обласного управління державної податкової служби Володимир Ковальський. За його словами, про те, яка кількість підприємців перевелись на 1 групу оподаткування, аби не використовувати касовий апарат, буде відома в квітні. З якими труднощами у встановленні реєстраторів та касових апаратів стикаються сьогодні підприємці та чи можна їм розраховувати на допомогу податкової – дізнавалось Суспільне.

Підприємниця Галина розповідає: ще 4 січня цього року заплатила одній із приватних фірм 7,5 тисяч гривень за касовий апарат: " І до сьогоднішнього дня я його чекаю. Касових апаратів недостатньо, немає. Я розумію так: якщо пан Гетьманцев сказав купляти касові апарати – я прийшла в магазин, де є ця техніка, вибрала, який мені підходить. А тут таке, який мені сказали. Я навіть не знаю, який я його купляю".

Підприємство, де замовляла, жінка називати не хоче. Каже, ситуацію із затримкою їй пояснили так: "Дуже велика черга, не вистачає касових апаратів. Я вважаю, треба було випустити касові апарати в достатній кількості. А тоді вже робити, що нас треба штрафувати, приватних підприємців. Я розумію, що вони потрібні. Щоб це все було цивілізовано, все було, як в Європі. Але, я вважаю, треба було рік, щоб прибули ці апарати, щоб вони кругом були. А тоді вже зобов’язати, що завтра буде тобі штраф".

Державна податкова служба зараз проводить роз’яснювальну роботу для підприємців, розповідає начальник відділу Володимир Ковальський. За його словами, перебої з касовими апаратами на заводах виникають через велику кількість замовлень. Каже, до 1 квітня підприємців не перевірятимуть та не штрафуватимуть.

Бухгалтерка приватного підприємства, яке займається продажем одягу в мережі, Світлана Бережинська розповідає, як працює зараз: "Якщо проводяться продажі з допомогою пошти, підприємець має укласти з нею угоду. В цьому випадку фіскальний чек видає пошта і перераховує кошти на рахунок підприємцю. А якщо накладним платежем – тоді через РРО".

Однією із проблем, про які Суспільному на акції протесту 7 лютого розповіли підприємці, є, на їхню думку, неякісне безкоштовне програмне забезпечення.

Начальник відділу податкової служби Володимир Ковальський каже, що смартфони РРО від держави підтримують: "Його є можливість завантажити на смартфон з операційною системою Андроїд або ж на комп’ютер з Віндовс. Айфон, безпосередньо, не підтримує. Але податкова служба е вдосконалює".

Та додає: велику кількість найменувань товарів підприємці можуть групувати. Та, каже, податкова з 1 квітня не буде докучати підприємцям необґрунтованими перевірками та штрафами, про які ті говорили на акції протесту. Перевірка буде здійснюватись, якщо підприємці систематично не видаватимуть фіскальні чеки покупцям.

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