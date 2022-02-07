У Хмельницькому протестували підприємці. Що вимагали

200 підприємців з Хмельниччини зібралися сьогодні на майдані Незалежності на акцію підтримки законопроєктів, які стосуються мікробізнесу. Про це Суспільному розповіла співорганізаторка акції, представниця громадської організації "Мікробізнес Хмельниччини" Тетяна Слащук. За її словами, підприємці вимагали від депутатів Верховної Ради зареєструвати проєкт Закону України, який стосуватиметься зменшення тиску на мікробізнес. Діана Колесник розповість більше.

Михайло Гордійчук – підприємець другої групи, в бізнесі – 25 років, торгує на Хмельницькому ринку господарськими товарами. Каже, його категорія підпадає під введення касового апарату, але він його досі не придбав. Додає: "Для того, щоб вводити ці касові апарати, потрібні відповідні умови. Це не для ринку, це для торгових приміщень може бути". Підприємець говорить: якщо влада хоче встановлення касових апаратів, то й має їх обслуговувати.

Сьогодні, 7 лютого, 200 підприємців зібралися під стінами обласної ради на акцію протесту, розповідає співорганізаторка акції Тетяна Слащук. Та додає про основні вимоги малого бізнесу до органів влади: "Наші вимоги: ні – фіскалізації, ні – штрафам по ринковому нагляду і проти тарифів для бізнесу, які зараз дуже вбивчі".

Тетяна Слащук каже: після введення касових апаратів підприємці стикнулися з проблемами. Зокрема, додає, у тих, хто встановив безкоштовне РРО, то воно в них не працює.

Приватний підприємець Юрій Ярина каже: платного касового апарату купувати не хоче. "Вважаю, це певна купка людей, яка виробляє касові апарати, вирішила сьогодні заробити на приватних підприємцях і на ФОПах", - пояснює своє рішення чоловік.

Учасник акції Андрій Бай вийшов з третьої групи платників податків, аби не використовувати касовий апарат: "Вам прийдуть листи щастя, де вам напишуть штрафи. Причому, вас не попередить ніхто. По закону, вони не зобов’язані попереджати. Вам в кінці року пришлють штраф і пеню на штраф. І ви будете оскаржувати в судовому порядку".

Головна перевага встановлення касових апаратів - це виведення економіки із тіні та захист прав споживачів, говорить докторка економічних наук, професорка Раїса Квасницька. Додає: "Ви отримуєте електронний чек, в якому висвітлено покупку. Що стосується продавців, вигідність в тому, що тут облік, легкість занесення операцій, які здійснюються у торгівлі, в різні реєстри бухгалтерського обліку і так далі".

Раїса Квасницька розповідає, через що, на її думку, частина підприємців є противниками касових апаратів: "Вони бачать не зовсім правильно різні недоліки. Більшість - за купівлю касових апаратів, які є не дешеві. Звичайна альтернатива може бути - це електронне РРО. Це перше. Друге -це те, що лякає, що коли буде касовий апарат, будуть збільшені перевірки податкової. Лякає те, що потрібно навчитися, як працювати з цією програмою".

Чому маленькі магазини зараз приймають тільки готівку, професорка пояснює: "Якщо готівкою розраховуються, то воно не висвітлюється ніде. А якщо тільки буде безготівковий розрахунок, тобто, встановлений термінал, то зобов’язані ввести вже облік на основі касових апаратів".

Організатори акції підписали звернення з вимогами до президента України, голови Верховної Ради та до голови Хмельницької облдержадміністрації.

За словами старшої інспекторки пресслужби патрульної поліції області Вікторії Тимощук, правоохоронці кількість учасників акції не рахували та порушень не фіксували.

Спікер обласного управління державної податкової служби Віктор Чиж розповів Суспільному: із підприємцями, які підпадають під введення касових апаратів, щодня проводяться робочі зустрічі з метою роз’яснення.

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