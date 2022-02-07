Як накладати джгут при кровотечі собі та пораненому, що має бути в аптечці, основи домедичної допомоги та поводження зі зброєю. У Чернігові 5 лютого провели відкрите заняття для цивільних, його відвідали 30 людей.

Парамедик Тетяна Влащенко, яка має досвід евакуації поранених, розповіла про основні правила першої допомоги в умовах бойових дій. Ветеран бойових дій Владислав Шатіло вчив основним принципам поводження зі зброєю. На вишколі для цивільних, відкритому для всіх охочих, побували наші журналісти.

ФОТО: Суспільне Чернігів Парамедик накладає джгут

«Ми тепер це робимо двома руками і протягуємо з самого початку. Чому ми не робимо такого з рукою? Тому, що ми розуміємо, що одна рука поранена, і якщо він у нас буде в такому положенні повністю розтягнутий, і ми будемо його накладати, ми не зможемо попасти трясучими в крові руками в пряжку і замотати дуже швидко. Час найкритичніший, ми повністю закручуємо максимально туго», — говорить Тетяна Влащенко.

Всі учасники заняття практикувались в навичках зупиняти кровотечу та вивчали, що має бути в аптечці у кожного. За словами пані Влащенко, вона складається з джгута кровоспинного, турнікета або Есмарха, гемостатичних засобів — бинтів або серветок, ізраїльського бандажу, парамедичних ножиць, гумових рукавичок, оклюзійної пов'язки, рятувальної ковдри, декомпресійної голки, а також назофарингіального повітроводу, який використовують для полегшення дихання.

ФОТО: Суспільне Чернігів Вміст аптечки

Після медичного курсу, ветеран бойових дій на сході України Владислав Шатіло розповів про основи поводження зі зброєю.

«Ми кладемо палець і робимо постріл, тобто в інші моменти, коли ми його носимо, ходимо чи робимо будь-які маніпуляції. Бачиш ціль і кладеш палець на спускову скобу і робиш постріл», — зазначає Владислав Шатіло.

ФОТО: Суспільне Чернігів Владислав Шатіло

Охочі вчились розбирати та збирати автомат. В свою чергу чернігівець Олег вважає, що такі навчання потрібні завжди, а не тільки, коли є загроза вторгнення агресором.

«Я вважаю, що такі заняття важливі не тільки прям от зараз, вони важливі завжди. Ніхто ніколи не може бути впевнений на 100%, що нічого не трапиться, з нашим регіоном, тим паче, ми досить поруч із Росією, із Білоруссю. Тому ці навички зараз можуть бути надзвичайно корисними і можливо в майбутньому врятувати комусь життя», — розповідає чернігівець Олег.

ФОТО: Суспільне Чернігів Чернігівець Олег

Надалі організатори планують проводити схожі заняття на полігоні, де всі охочі зможуть постріляти.

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