Як накладати джгут при кровотечі собі та пораненому, що має бути в аптечці, основи домедичної допомоги та поводження зі зброєю. У Чернігові 5 лютого провели відкрите заняття для цивільних, його відвідали 30 людей.
Парамедик Тетяна Влащенко, яка має досвід евакуації поранених, розповіла про основні правила першої допомоги в умовах бойових дій. Ветеран бойових дій Владислав Шатіло вчив основним принципам поводження зі зброєю. На вишколі для цивільних, відкритому для всіх охочих, побували наші журналісти.
«Ми тепер це робимо двома руками і протягуємо з самого початку. Чому ми не робимо такого з рукою? Тому, що ми розуміємо, що одна рука поранена, і якщо він у нас буде в такому положенні повністю розтягнутий, і ми будемо його накладати, ми не зможемо попасти трясучими в крові руками в пряжку і замотати дуже швидко. Час найкритичніший, ми повністю закручуємо максимально туго», — говорить Тетяна Влащенко.
Всі учасники заняття практикувались в навичках зупиняти кровотечу та вивчали, що має бути в аптечці у кожного. За словами пані Влащенко, вона складається з джгута кровоспинного, турнікета або Есмарха, гемостатичних засобів — бинтів або серветок, ізраїльського бандажу, парамедичних ножиць, гумових рукавичок, оклюзійної пов'язки, рятувальної ковдри, декомпресійної голки, а також назофарингіального повітроводу, який використовують для полегшення дихання.
Після медичного курсу, ветеран бойових дій на сході України Владислав Шатіло розповів про основи поводження зі зброєю.
«Ми кладемо палець і робимо постріл, тобто в інші моменти, коли ми його носимо, ходимо чи робимо будь-які маніпуляції. Бачиш ціль і кладеш палець на спускову скобу і робиш постріл», — зазначає Владислав Шатіло.
Охочі вчились розбирати та збирати автомат. В свою чергу чернігівець Олег вважає, що такі навчання потрібні завжди, а не тільки, коли є загроза вторгнення агресором.
«Я вважаю, що такі заняття важливі не тільки прям от зараз, вони важливі завжди. Ніхто ніколи не може бути впевнений на 100%, що нічого не трапиться, з нашим регіоном, тим паче, ми досить поруч із Росією, із Білоруссю. Тому ці навички зараз можуть бути надзвичайно корисними і можливо в майбутньому врятувати комусь життя», — розповідає чернігівець Олег.
Надалі організатори планують проводити схожі заняття на полігоні, де всі охочі зможуть постріляти.