Харківщина отримала 155 тисяч доз CoronaVac

Харківська область отримала нову партію вакцин від коронавірусної хвороби CoronaVac.
Про це Суспільному повідомила речниця голови Харківської ОДА Олена Шаповал. За її словами, вакцину отримали 2 лютого.
"155 тисяч доз. Згідно з потребами забирають зі складу мобільні бригади та центри вакцинації", — повідомила Шаповал.
Напередодні директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов повідомив, що чергову партію CoronaVac очікують на Харківщині найближчими днями, коли саме, не уточнив.
Що відомо
- 31 січня голова облдержадміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що вакцини CoronaVac на Харківщині немає. Заступниця мера Харкова Світлана Горбунова-Рубан казала, що у місті є CoronaVac лише для другої дози, існує потреба у новій партії вакцини, оскільки на неї є попит.