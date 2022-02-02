Харківщина отримала 155 тисяч доз CoronaVac

Харківська область отримала нову партію вакцин від коронавірусної хвороби CoronaVac.

Про це Суспільному повідомила речниця голови Харківської ОДА Олена Шаповал. За її словами, вакцину отримали 2 лютого.

"155 тисяч доз. Згідно з потребами забирають зі складу мобільні бригади та центри вакцинації", — повідомила Шаповал.

Напередодні директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов повідомив, що чергову партію CoronaVac очікують на Харківщині найближчими днями, коли саме, не уточнив.

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