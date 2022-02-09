У Вінницькому міському суді дев'ятого лютого розглянули апеляцію громадянина Молдови Івана Гарашкова, що 18 січня на площах Ліверпуль та Європейській влаштував дрифт.

21 січня суд ухвалив 40 діб в ізоляторі тимчасового тримання. Запобіжний захід хлопцю обрали через те, що він розшукується поліцією Республіки Молдова з метою виконання вироку суду. Опісля його мають екстрадувати на батьківщину.

Затриманий із рішенням суду не погодився та подав апеляцію. Він зазначив, що офіційно в базі Інтерполу не перебуває. Каже, півтора року тому його вже затримували за подібних обставин у Києві. Тоді він теж перебував 40 діб в ізоляторі. За цей час з Республіки Молдови не надійшло жодного документа щодо його екстрадиції. До того ж має інвалідність першої групи, у Молдові стоїть на обліку у психіатра.

Апеляцію мали розглянути 27 січня. Втім суд перенесли, адже підозрюваний захворів.

Дев'ятого лютого апеляційну скаргу задовольнили частково. Гарашкова з зали суду забрали в ізолятор тимчасового тримання. Там він перебуватиме до 27 лютого.

Читайте також