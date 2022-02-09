Освітній процес у школах Дніпра для 5-11 класів з використанням технологій дистанційного навчання продовжили до 11 лютого включно. Про це йдеться на офіційній сторінці Департамента гуманітарної політики Дніпровської міськради у Facebook.
Рішення про відновлення занять у звичайному режимі буде прийнято міською комісією 12 лютого.
1-4 класи продовжують навчатись у звичайному режимі.
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