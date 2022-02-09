Науковці лабораторії "Об’єднаний експериментальний тор" (Joint Experimental Torus, JET) заявили про встановлення нового рекорду з виробництва енергії за допомогою технології термоядерного синтезу — понад удвічі більше, ніж під час аналогічних експериментів 1997 року.

Про це йдеться в пресрелізі JET.

Сьогодні атомна енергія виробляється на ядерних реакторах, які розщеплюють атоми й акумулюють вивільнену енергію. Натомість термоядерний синтез базується на принципі, що енергію можна добувати під час реакцій ядерного синтезу.

Це припущення засноване на реакціях, що відбуваються в ядрі Сонця. Але там через сильний гравітаційний тиск термоядерний синтез протікає за температури близько 10 мільйонів градусів за Цельсієм, тоді як на Землі вона повинна бути вдесятеро вища.

Оскільки жоден відомий людству матеріал не здатен перенести таке нагрівання, процес розробки термоядерних реакторів гальмувався. При цьому такі реактори безпечніші для довкілля, ніж ядерні, бо практично не призводять до витоків радіації — а отже, є привабливим джерелом енергії.

На сьогодні термоядерний синтез відтворюють у лабораторних умовах, здійснюючи реакції у спеціальних середовищах, здатних утримати тепло — торах, наповнених плазмою. Їх називають токмаками. Найбільший із них — реактор ITER — почали збирати на півдні Франції у липні 2020 року.

Науковці з лабораторії JET, розташованої у Великій Британії, стверджують, що змогли забезпечити термоядерний синтез протягом п’яти секунд, за які вдалося видобути 59 МДж енергії (або 11 МВт електроенергії). Більше не вдасться, інакше електромагніти тора перегріються.

Отриманої енергії вистачить лише на кип’ятіння 60 чайників із водою. Але науковці пояснюють: значення їхнього відкриття в тому, що воно підтверджує перспективність термоядерного синтезу — і можливий потенційний успіх міжнародного проєкту ITER.

"Експерименти JET наближають нас на крок до термоядерної енергії. Ми показали, що можемо створити "мінізірку" всередині нашого апарата, утримувати її протягом п’яти секунд і забезпечувати високу продуктивність", — каже операційний директор JET Джо Мілнс.

Окрім перегрівання електромагнітів, є ще одна проблема: термоядерний синтез у JET забирає більше енергії, ніж віддає. Але є свідчення, що збільшення масштабу реактора долає це обмеження. А що стосується перегрівання, то в ITER електромагніти мають систему внутрішнього охолодження.

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