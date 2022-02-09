У Тернополі попрощалися із засновником муніципального оркестру

У Тернополі попрощалися із засновником і художнім керівником Галицького муніципального камерного оркестру, народним артистом України Василем Феленчаком. Провести чоловіка в останню путь у "Дім печалі" прийшли більше сотні осіб. Про це розповів директор "Оркестра Волі" Володимир Грицай.

За його словами, допомагав Василю Феленчаку створювали Галицький оркестр. Поховають Василя Феленчака на Микулинецькому кладовищі.

Василь Феленчак народився 20 березня 1947 року в селі Нагірянка Чортківського району. З 1972 року працював у симфонічному оркестрі Томської філармонії. Після повернення до Тернополя в 1986 році працював викладачем у педінституті. У 1996 році йому присвоїли звання "Людина року", а в 2007 році – звання "Заслужений артист України". У творчому здобутку Василя Феленчака 100 аранжованих творів для камерного оркестру та солістів.

Що відомо