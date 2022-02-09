На Звенигородщині під час ремонту школи підрядник привласнив 150 тисяч гривень. До суду скерували обвинувальний акт, розповіла Суспільному речниця Черкаської обласної прокуратури Світлана Андрейченко.

Слідство встановило, що підприємець в акти будівельних робіт вносив неправдиві дані та завищував обсяг виконаних робіт:

"Обвинувачений, виконуючи договір підряду з капітального ремонту їдальні в одній із загальноосвітніх шкіл області на Звенигородщині, використовуючи своє службове становище, видав акти приймання будівельних робіт з неправдивими відомостями. Він завищував обсяг і види виконаного ремонту, таким чином привласнив понад 150 тисяч гривень", — розповіла речниця.

До суду скерували обвинувальний акт за ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України. Санкція якої передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також речниця повідомила, що після встановлення органами досудового розслідування вказаного факту, підприємець у повному обсязі відшкодував збитки, завдані місцевому бюджету.

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