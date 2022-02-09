Представляє Україну на Олімпіаді-2022 – лижник із Шостки Олексій Красовський

Олексій Красовський - у складі збірної України на Олімпіаді-2022. Він родом із Шостки Сумської області. Батьки спортсмена, Олена та Руслан Красовські, які є тренерами з лижних перегонів, розповіли про сина Суспільному.

Руслан Красовський був першим тренером Олексія. А мама, Олена Красовська, очолювала Шосткинську ДЮСШ.

"У 2003-му році відкрилося відділення "Лижні гонки", і нас удвох із чоловіком запросили працювати. Одним із перших учнів був наш син Олексій, йому було 8 років", - згадує вона.

Олексій дуже працелюбний, він тренувався зі старшими дітьми, розповів батько спортсмена. "Головне - йому це подобалось. Він ніколи не пропускав, хоча було багато моментів таких важких. Він ходив до школи на другу зміну, вранці було ні з ким тренуватися. Одному це важко. Але він це здолав і зміг досягти таких результатів", - говорить Руслан Красовський.

Йому допомагає те, що він спокійний, розсудливий і дуже розумний, - переконана Олена. "Він школу закінчив дуже гарно, в нього було 197 балів. Я вважаю, що в нього математичний склад розуму. Він дуже вдало закінчив Сумський державний університет - на бакалавра "Енергетичний менеджмент", - розповіла вона.

"Є англійська приказка така, що до своїх дітей потрібно ставитися так, як до чужих, а до чужих - як до своїх. Тому я намагався не робити йому "поблажок", бо це все розслаблює, а коли спортсмен знає, що в нього батько тренер, то це, навпаки, потрібен більший контроль", - переконаний Руслан.

Олімпіада-2022 для Олексія Красовського - третя. Він змагається в усіх категоріях лижних перегонів. "Ми будемо сподіватися на 15 км класичним стилем. Це його гонка. Ми самі з чоловіком "класисти". Хочеться побажати міцного здоров'я спортсменам, які беруть участь в Олімпійських іграх, щоб вони показали максимально високий результат, щоб це все було в задоволення", - сказала Олена Красовська.

Що відомо

Змагання з лижних перегонів на 15 км класичним стилем на Олімпійських іграх заплановані на 11 лютого.

На дистанції 30 км у скіатлоні Олексій Красовський та Руслан Перехода не дійшли до фінішу.

Офіційним транслятором змагань в Україні є Суспільне: пряма трансляція Олімпіади-2022 на телеканалі UA: Перший та сайті Суспільне Спорт.

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