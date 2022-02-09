На Харківщині — низькі темпи вакцинації від поліомієліту

Харківщина має одні з найнижчих темпів вакцинації від поліомієліту під час національної кампанії, яка стартувала 1 лютого.
Про це на брифінгу 9 лютого розповів директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.
"На жаль, темпи вакцинації у нашому регіоні дуже низькі. Зараз з усіх дітей, яких повинні щепити, ми маємо усього 4% (щеплення отримали 415 з 9790 дітей, яких планували щепити з початку кампанії — 4,26% — ред.). Проводяться постійні наради з сімейними лікарями, в яких є планові діти, щоб вони підвищили цей відсоток. Саме місто Харків з цих недовакцинованих дітей складає 61%", — сказав Хаустов.
"Прошу звернутися всім батькам до сімейних лікарів. Бо якщо буде спалах, він буде неконтрольований", — зазначив Хаустов.
Він нагадав, що поліомієліт уражає спинний мозок і призводить до інвалідності.
"Це інфекційне захворювання, яке передається фекальним, оральним шляхом. Йде ураження спинного мозку. Воно може викликати парези та паралічі, які потім не виліковуються", — наголосив Хаустов.
Що відомо
- Під час національної вакцинальної кампанії проти поліомієліту на Харківщині планують зробити понад 113 тисяч щеплень.
- 24 січня у дворічного хлопчика з Закарпаття підтвердили поліомієліт. Через відмову батьків його не щепили. У жовтні 2021 року випадок поліомієліту підтвердили у півторарічної дитини на Рівненщині.
- За даними епідеміологів, з 1962 року по 1988 рік на Харківщині реєстрували 14 випадків поліомієліту у дітей до 14 років.