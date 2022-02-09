На Рівненщині суд покарав водія, який нетверезим наїхав на чотирьох пішоходів, внаслідок чого одна людина загинула. Його засудили до п'яти років тюрми, – повідомили у пресслужбі обласної прокуратури. Також чоловік має сплатити понад 180 тисяч гривень моральної шкоди матері загиблого.

Що відомо про ДТП

Раніше Суспільне повідомляло: вночі 3 жовтня 2020 року у Костополі водій Volkswagen Golf, який був напідпитку, збив чотирьох пішоходів. Тоді на місці загинув 30-річний житель Костополя. Ще трьох чоловіків госпіталізували з різними ступенями травмування.

"Водія, 32-річного костопільчанина, затримали та помістили до ізолятора, згодом повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті людини", – повідомляла спеціалістка відділу комунікації Нацполіції області Світлана Карачун.

Фото: Нацполіція області Усі травмовані – жителі Костополя, їм 21, 24 та 28 років

Алкотестер, яким освідували кермувальника, показав 1,37 проміле. По завершенню досудового розслідування справу передали до суду.

Що вирішив суд

У пресслужбі обласної прокуратури повідомили, що Костопільський райсуд у лютому розглянув справу та виніс вирок 33-річному костопільчанину.

"Обвинувачений визнав свою вину під час судового розгляду. Суд визнав його винним. Йому призначили покарання п'ятьма роками ув'язнення з позбавленням права керувати на три роки", – зазначила речниця обласної прокуратури Оксана Жужельська.

Вона додала, що суд також зобов'язав засудженого виплатити понад 180 тисяч гривень моральної шкоди матері загиблого костопільчанина, яка зверталась до суду з цивільним позовом. Вона – єдина з чотирьох потерпілих подала цивільний позов.

Сторони можуть оскаржити вирок в апеляційному суді, він ще не набрав законної сили.

Що відомо

За інформацією патрульної поліції, загалом найбільше ДТП стається у п’ятницю, пік аварійності – орієнтовно 11:00. Що ж до ДТП, де є травмовані, то таких найбільше стається у неділю і пік припадає на 17:00.

Найпоширенішими видами аварій залишається зіткнення авто чи інших транспортних засобів, на другому місці – наїзд на пішохода, третє – перекидання чи наїзд на перешкоду.

Що ж до причин аварій, то на першому місці – перевищення швидкості, далі йдуть порушення правил маневрування, недотримання дистанції та їзда напідпитку. Торік в області сталось 404 аварії з вини п’яних водіїв.

Читайте також

Рівненський районний суд покарав водія, під колесами авто якого на пішоходному переході загинув третьокласник, тюрмою та зобов'язав виплатити матері хлопчика моральну шкоду.

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram