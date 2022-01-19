Рівненський районний суд обрав покарання водієві, який у грудні 2020 року на смерть збив школяра на пішохідному переході. Чоловіка засудили до трьох років тюрми, – повідомили у пресслужбі обласної прокуратури. Окрім того, засуджений повинен сплатити матері дитини моральну шкоду.

Як загинула дитина

Раніше Суспільне повідомляло: ДТП за участю вантажівки Mercedes-Benz під керуванням 65-річного жителя Ківерцівського району Волинської області сталася в обід 3 грудня 2020 року, це було у Клевані Рівненського району.

Фото: Нацполіція області Водій вантажівки розповів, що хлопчик перебігав дорогу на момент інциденту.

У пресслужбі Нацполіції області тоді повідомляли: авто, рухаючись у бік Рівного, наїхало на 8-річного школяра на пішохідному переході, він загинув.

Хлопчик повертався зі школи, він був єдиною дитину в сім'ї. Сам водій розповідав Суспільному, що школяр перебігав дорогу. Чоловіка затримали та помістили до ізолятора, на момент ДТП він був тверезим.

Що вирішив суд

Справу розглядали у Рівненському районному суді. Суд визнав водія винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини та обрав покарання – три роки тюрми, – повідомила речниця обласної прокуратури Оксана Жужельська.

За її інформацією, житель Волинської області повинен сплатити матері хлопчика 500 тисяч гривень моральної шкоди. Його також позбавили права керувати на три роки.

Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Що відомо

За інформацією патрульної поліції, загалом найбільше ДТП стається у п’ятницю, пік аварійності – орієнтовно 11:00. Що ж до ДТП, де є травмовані, то таких найбільше стається у неділю і пік припадає на 17:00.

Найпоширенішими видами аварій залишається зіткнення авто чи інших транспортних засобів, на другому місці – наїзд на пішохода, третє – перекидання чи наїзд на перешкоду.

Що ж до причин аварій, то на першому місці – перевищення швидкості, далі йдуть порушення правил маневрування, недотримання дистанції та їзда напідпитку. Торік в області сталось 404 аварії з вини п’яних водіїв.

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