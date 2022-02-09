Уряд затвердив е-посвідчення ветерана війни

Кабінет Міністрів на засіданні 9 лютого затвердив положення про електронне посвідчення ветерана війни або учасника Революції Гідності. Його можна буде отримати в додатку "Дія" і використовувати нарівні з паперовою книжечкою.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Для е-посвідчень буде створена електронна база даних про українських ветеранів, яких, за оцінками, нараховується близько 1,2 мільйона. Вести цю базу буде Міністерство у справах ветеранів. Вона дозволить автоматизувати обмін інформацією про ветеранів між органами влади.

У базі міститимуться відомості, на основі яких формуватиметься електронний аналог посвідчення ветерана війни. Електронне посвідчення ветерана буде повним аналогом паперового посвідчення і може використовуватися для отримання ветеранських пільг і під час звернень до органів влади.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачав створення Єдиного державного реєстру ветеранів.

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