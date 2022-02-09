У Львові за гроші із міського бюджету для потреб церкви купили квартиру на території Собору святого Юра. Площа помешкання — майже 100 метрів квадратних. Її вартість становить три з половиною мільйони гривень. Як використовуватимуть помешкання Суспільному розповів керівник пресслужби курії Львівської архиєпархії УГКЦ отець Павло Дроздяк.

У 1946 році після ліквідації Української греко-католицької церкви помешкання, які належали Собору, передали людям, що не мали жодного стосунку до церкви.

"Доля цього комплексу склалася драматично, бо в 1944 році була ліквідована греко-католицька церква, ієрархи заарештовані, священники вислані в Сибір, ті хто не прийняв православ’я, решта підкорилися радянській владі і очевидно, що кількість духовенства в цьому комплексі різко скоротилася. Тому багато приміщень використовувалися за різним призначенням і як квартири, і там зберігався архів", — каже історик Іван Сварник.

Суспільне Львів Одне з цих помешкань викупили на потреби церкви

У 90-х роках житло приватизували. Нещодавно одну з цих квартир викупили. Тепер там мають зробити ремонт.

"Всі ті помешкання, які звільняються, вони не будуть задіяні як приватне житло для когось, це буде громадський простір для праці, не як житло, щоби жити, а місце для того, щоби працювати. Реновація цілого Святоюрського комплексу триває", — каже керівник пресслужби курії Львівської архиєпархії УГКЦ отець Павло Дроздяк.

Суспільне Львів Собор святого Юра

Це друга квартира у цьому будинку, яку передали греко-католицькій церкві.

"Ми відселили три сім'ї з однієї квартир. Це був 2018 рік, здається. І зараз це наступна квартира. Ми її купили за 3,5 мільйони. Це площа 100 квадратних метра. І зараз завершуємо всі процедури по передачі", — каже директорка міського юридичного департаменту Гелена Пайонкевич.

У цьому будинку є ще 13 квартир, в яких зараз живуть люди. Їх теж мають викупити і передати церкві. Це передбачає програма відновлення пам’ятки національного значення Собору святого Юра.

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