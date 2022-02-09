На Дніпропетровщині понад 700 дітей вакцинували від поліомієліту

На Дніпропетровщині за перший тиждень кампанії вакцинації від поліомієліту щепили понад 700 дітей. Про це йдеться у пресрелізі Дніпропетровської облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

За перший тиждень в області щепили понад 700 дітей від 6 місяців до 6 років. Це більш ніж 30% від запланованої кількості.

"Під час першого туру всеукраїнської кампанії вакцинації від поліомієліту імунізують дітей, які пропустили одне з перших щеплень або зовсім не отримали жодної з доз. В області протягом трьох тижнів запланували вакцинувати 2,3 тис. хлопчиків та дівчаток", – сказала начальниця відділу департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Наталія Шмалько.

За її словами, дітей імунізують французькою вакциною "Імовакс Поліо". Вона безпечна та захищає від усіх типів поліовірусу.

Аби зробити дитині щеплення, батькам слід звернутися до сімейного лікаря або педіатра, з якими уклали декларацію на медичне обслуговування. Вакцинація – безкоштовна.

Читайте також

На Дніпропетровщині з 1 лютого стартує вакцинація від поліомієліту: планують щепити 145 тис. дітей

Надзвичайники спільно з патрульними Дніпра провели навчання для школярів

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро