На Дніпропетровщині поліція припинила діяльність нарколабораторії з щомісячним обігом в мільйон гривень. Про це йдеться на офіційній сторінці Нацполіції області.
За повідомленням, підозрювані - двоє 24-річних мешканців Дніпра. Чоловіки в одному із сіл Нікопольського району обладнали нарколабораторію, де виготовляли та фасували психотропи "амфетамін", "метадон" і "Alpha-PVP". Компоненти – прекурсори для виготовлення закуповувались через заборонені телеграм-канали. Збували психотропи через Інтернет-месенджери по всіх регіонах держави оптовими та дрібними партіями.
Щомісячний обіг з реалізації складав близько 1 млн гривень.
Правоохоронці провели п’ять санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів та в лабораторії: Вилучили: близько 20 кг психотропів, ваги та засоби для фасування заборонених речовин, каністри з речовиною коричневого кольору, ємності з речовиною бром, електричні магнітні змішувачі, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки та грошові кошти у сумі 21 тис. гривень та майже 19 тис. доларів США.
Чоловікам повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.3 ст. 307 Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогівта ч.3 ст. 311 Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
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