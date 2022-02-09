На Дніпропетровщині поліція припинила діяльність нарколабораторії з щомісячним обігом в мільйон гривень. Про це йдеться на офіційній сторінці Нацполіції області.

За повідомленням, підозрювані - двоє 24-річних мешканців Дніпра. Чоловіки в одному із сіл Нікопольського району обладнали нарколабораторію, де виготовляли та фасували психотропи "амфетамін", "метадон" і "Alpha-PVP". Компоненти – прекурсори для виготовлення закуповувались через заборонені телеграм-канали. Збували психотропи через Інтернет-месенджери по всіх регіонах держави оптовими та дрібними партіями.

Щомісячний обіг з реалізації складав близько 1 млн гривень.

Нацполіція області Поліція провела п'ять санкціонованих обшуків

Правоохоронці провели п’ять санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів та в лабораторії: Вилучили: близько 20 кг психотропів, ваги та засоби для фасування заборонених речовин, каністри з речовиною коричневого кольору, ємності з речовиною бром, електричні магнітні змішувачі, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки та грошові кошти у сумі 21 тис. гривень та майже 19 тис. доларів США.

Чоловікам повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.3 ст. 307 та ч.3 ст. 311 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

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