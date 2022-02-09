На Хмельниччині за добу зробили 1299 щеплень від COVID-19

За добу в Хмельницькій області медики зробили 1299 щеплень від COVID-19. Про це інформує пресслужба Хмельницької облдержадміністрації.

Зазначається, що 457 людей зробили перше щеплення, 637 – два щеплення. Загалом від початку вакцинальної кампанії медпрацівники зробили 911205 щеплень від COVID-19. Всього двома дозами щеплено 436472 жителів області, бустерною дозою – 9045 людей, а додатковою дозою вакцини – 333 жителі Хмельниччини.

Читайте також