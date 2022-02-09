Бігав біля школи: через скаженого пса в селі на Волині оголосили карантин

У селі П'ятидні Володимир-Волинського району виявили тіло хворого на сказ пса. Про це Суспільному телефоном розповів офіцер громади Олександр Дем'яненко.

В селі на 60 днів оголосили карантин.

Зі слів офіцера, собаку знайшли на території П’ятиднівської школи. До цього місцеві жителі скаржилися на агресивного пса, що бігав територією навчального закладу.

Як повідомили на сайті районної адміністрації, коли пес загинув – волонтери викликали поліцію. Біоматеріал тварини направили на лабораторну експертизу, яка підтвердила, що пес був заражений сказом.

Нині в домогосподарствах селян працівники Держпродспоживслужби проводять вакцинацію свійських тварин, – розповів офіцер громади.

Чи контактував загиблий пес з людьми та іншими тварина Суспільне розповість згодом.

Що відомо

1 січня в Камінь-Каширській райдержадміністрації повідомили про запровадження у селищі Маневичі двомісячного карантину. Хворобу виявили у собаки, який вкусив свою власницю.

Наприкінці січня карантин у Маневичах продовжили через ще один випадок сказу. недугу виявили у безпритульного кота, якого прихистила родина.

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