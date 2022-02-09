Луцька книгозбірня отримала 245 нових книг

Луцька центральна бібліотека для дорослих в рамках реалізації державної програми поповнення бібліотечних фондів отримала 245 нових видань, – розповіла Суспільному директорка книгозбірні Марія Назаревич.

Новинки літератури представили на спеціальній виставці "Нові книги від Українського інституту книги".

Серед свіжих примірників, які з`явилися у фонді бібліотеки:

Сучасна українська література

Світова художня література

Постаті історії і культури

Детективи/Фантастика

Психологія і педагогіка

Науково – популярна література, видання із саморозвитку.

Луцька центральна бібліотека для дорослих

За словами Марії Назаревич, щороку за державною програмою комплектування бібліотек здійснюється спеціальний відбір учасників. Для отримання нових видань, бібліотеки подають заявки, враховуючи інформаційні запити та потреби читачів.

“На нашу електронну адресу приходить список – назва книги, автор. І за критеріями відбору, ми ставимо: плюс, мінус, яка література у нас по запиту користується попитом”, – розповіла директорка бібліотеки.

Нову літературу презентували під час книжкової інсталяції, де бібліотекарі відділу обслуговування розповіли про нові видання та їх авторів.

Луцька центральна бібліотека для дорослих

Як розповіла директорка центральної бібліотеки для дорослих Марія Назаревич, за два дні – виставку відвідало 65 читачів, 32 книги забрали для читання. Найбільше цікавить відвідувачів книгозбірні: патріотична та історична література, художня та українська література сучасних авторів.

Виставка у книгозбірні діятиме до 13 лютого.

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