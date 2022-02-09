Тарноруда – одне село на дві області: Тернопільську та Хмельницьку

На Тернопільщині є село Тарноруда, яке річка Збруч розділяє на дві частини: хмельницьку і тернопільську. Про це Суспільному розповів староста села Іван Каптій.

За його словами, на сьогодні в селі зареєстровано 22 домогосподарства, і лише в сімох із них проживають люди.

"Колись це було велике містечко. Околиці заростали тереном аж до Рудки, звідси й назва – Тарноруда", – каже Іван Каптій.

Суспільне Тернопіль Тарноруда Тернопільської області

Ванда Маселко народилася в цьому селі в 1950 році. Тут вийшла заміж, виховала з чоловіком трьох дітей, і досі господарює в рідному селі.

"На моєму подвір'ї ростуть багаторічні квіти, які ще моя мама садила 90 років тому, коли прийшла сюди за невістку з Тарноруди хмельницької. Колись в містечку був великий базар, продавали одяг, взуття, продукти, всяку-всячину, і навіть поросята. А після війни поляків переселили, то й населення стало набагато менше", – розповіла Ванда Маселко в проєкті Суспільного "Історії (не) забутих сіл Тернопільщини".

Суспільне Тернопіль Жителька села Тарноруда Ванда Маселко

"В селі зберігся костел, побудований в 1816 році. Тут зареєстровано дві парафії – римо-католицьку і греко-католицьку. Є давні ікони і старовинні розписи. В 1888 році в костелі було дві тисячі прихожан, а зараз до церкви ходить п'ятеро людей", – говорить Іван Каптій.

Суспільне Тернопіль Староста села Тарноруда Іван Каптій

"В радянські часи в храмі зберігали зерно, засипали його іноді аж по самі вікна костелу", – згадує Ванда Маселко.

Суспільне Тернопіль Костел в селі Тарноруда

"Одного разу якийсь керуючий з району приїхав і сказав, щоби ми позабирали з храму цінні речі, ікони та фігурки. Ми то все в мішки поскладали і позаносили до одної бабці старенької. Відтоді потаємно в одній сусідській хаті священик правив, хрестив дітей, вінчав молодят, сповідав і причащав", – каже жінка.

Суспільне Тернопіль Жителька села Тарноруда Людмила

"Наше село дуже гарне, мальовниче. Я маю тут роботу – працюю соціальним працівником, допомагаю вісьмом одиноким людям. І вдома у мене величеньке господарство: чотири корови, телята, свині, птиця, кролі. Але хто не мав роботи, то мусів шукати її за межами Тарноруди", – розповідає жителька села Людмила.

"Тепер ми жартуємо, що кругом нашого села – вода, а в селі – біда", – говорить Ванда Маселко.

"Хочеться, щоби село Тарноруда не зникло з карт, з нашої історії. Мріємо, щоби колись воно знову стало містечком", – каже Іван Каптій.

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