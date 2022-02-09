У різних регіонах Криму російські силовики вранці 9 лютого провели обшуки в будинках чотирьох кримських татар — Ансара Османова, Аметхана Абдулвапова, Марлена Мустафаєва і Ернеста Сейтосманова — та забрали їх на допит в "управління Федеральної служби безпеки".

Про це повідомляє правозахисний проєкт "Кримська солідарність".

За даними родичів затриманих, обшуки розпочалися о четвертій ранку і вже о сьомій кримських татар затримали і вивезли. На момент обшуків і затримання правозахисники й адвокати не мали мобільного зв’язку і не могли надати допомогу.

Усі затримані раніше перебували в полі зору російських силовиків за свою громадянську позицію (підтримували інших репресованих кримських татар) або активізм, зазначають у "Кримській солідарності".

У січні 2022 року міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch оприлюднила доповідь про права людини в Криму, де констатувала, що окупаційна адміністрація здійснює переслідування людей за релігійною ознакою та політичними переконаннями.

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Що відомо

За даними уповноваженої з прав людини Людмили Денісової, 114 громадян України незаконно утримуються у місцях несвободи на території Російської Федерації та в тимчасово окупованому Криму.

Крім того, за даними правозахисників, російські окупаційні сили в Криму ледь не щомісяця проводять обшуки та інші акції залякування відносно кримських татар. Наприклад, за даними щомісячного моніторингу Громадської організації "КримSOS" протягом листопада 2021 року окупаційна поліція в Криму затримала кілька десятків активістів.

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