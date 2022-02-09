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Хмельничанка Ольга Полюк розповіла, про підготовку до Олімпіади та яку програму підготувала
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Хмельничанка Ольга Полюк розповіла, про підготовку до Олімпіади та яку програму підготувала

Ексклюзивно
Владислав Васильчук
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Хмельничанка Ольга Полюк розповіла, про підготовку до Олімпіади та яку програму підготувала http://t1.gstatic.com/

Спортсменка з Хмельницького Ольга Полюк, яка виступатиме у категорії фристайл на ХХІV Зимових Олімпійських іграх у Пекіні, напередодні свого виступу поспілкувалася з Суспільним.

У коментарі спортсменка розповіла про найскладніший елемент, який підготувала для перемоги, як проходила підготовка до змагань та кого вважає найголовнішими суперниками.

"Ми знаходимось в Чжанцзякоу. Прилетіли 1 лютого. З 7 лютого почали основну підготовку до змагань, до цього проходили акліматизацію і тренувалися у спортивних залах. Коли приїхали було дуже холодно, вночі було до -20, і сильний вітер. Взагалі найголовніше – щоб у день змагань не було вітру, адже вітер дуже заважає", - розповіла спортсменка.

За її словами, участь у відкриті Олімпіади не брали, адже хвилювалися, щоб не захворіти.

"По-перше, це дуже урочиста церемонія довга – будемо втомлені. Також, щоб не заразитися перед змаганнями, ми вирішили, що краще не ризикувати і подивитися по телевізору відкриття", - каже Ольга Полюк.

Яку програму підготували?

"У мене підготовлена програма з подвійними і потрійними стрибками. Вже тут будемо стрибати і вирішувати, що краще. Найскладніший елемент - потрійне сальто з двома гвинтами", - говорить Ольга Полюк.

Кого вважаєте своїми головними конкурентами в боротьбі за перемогу?

"Це Олімпійські ігри, тут всі суперники сильні, але якщо так виділити, то китайці дуже сильні. Тим більше вони в себе вдома і будуть намагатися зробити все можливе. Потім австралійки дуже сильні, американки. Ну взагалі, всі команди сильні і всі готові до змагань", - розповіла хмельничанка.

Відомо, що це вже не перша ваша Олімпіада, а вже четверта у кар’єрі. Ви аналізували, напевно, що раніше завадило досягти успіху, і як налаштовані саме тепер?

"Кожного разу ти налаштований показати свій максимум, зробити програму якнайкраще. Щось виходить, щось не виходить. Робили аналіз, старалися не допустити тепер цих помилок. Побачимо", - каже Ольга Полюк.

Як і де тренувалися до Олімпіади?

"Перед самою Олімпіадою, останній Кубок світу, останні змагання у нас були в США, у штаті Юта. Саме там ми залишилися на два тижні тренуватися. Вже не змінювали місце, щоб не перелітати. Там і залишились, там нам, в принципі, дуже пощастило з погодою. Ми там тренувались і навіть не заїжджаючи додому, зразу звідти прилетіли сюди", - говорить спортсменка.

Коли відбудеться виступ?

"13 і 14 лютого у нас будуть виступи", - розповіла Ольга Полюк.

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