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"Необережність під час паління". На Вінниччині під час пожежі загинув чоловік
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"Необережність під час паління". На Вінниччині під час пожежі загинув чоловік

Юлія Бараболя
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"Необережність під час паління". На Вінниччині під час пожежі загинув чоловік На Вінниччині під час пожежі загинув чоловік. Фото: ДСНС області

Восьмого лютого у селі Слободище Дашівської ТГ Гайсинського району горів приватний житловий будинок. Про це йдеться на сайті ДСНС області.

68-річний власник будинку загинув.

Вогнем було охоплено коридор та кімнату будинку на площі 40 кв.м, а також металеву покрівлю на площі близько 20 кв.м.

Ймовірна причина виникнення загоряння — необережність під час паління, йдеться на сайті.

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