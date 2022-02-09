"Необережність під час паління". На Вінниччині під час пожежі загинув чоловік

Восьмого лютого у селі Слободище Дашівської ТГ Гайсинського району горів приватний житловий будинок. Про це йдеться на сайті ДСНС області.

68-річний власник будинку загинув.

Вогнем було охоплено коридор та кімнату будинку на площі 40 кв.м, а також металеву покрівлю на площі близько 20 кв.м.

Ймовірна причина виникнення загоряння — необережність під час паління, йдеться на сайті.

Читайте також