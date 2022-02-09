Британське МЗС зазнало кібератаки. Про це стало відомо випадково

Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності та розвитку Великої Британії, ймовірно, стало жертвою кібератаки. Відомство оприлюднило на урядовому сайті тендер для термінового вирішення "серйозного інциденту з кібербезпекою".

Про це повідомляє видання The Stack.

Оголошення про тендер було оприлюднене 4 лютого, як припускає The Stack — випадково. У ньому зазначалося, що МЗС Британії потребує "термінової підтримки" для розслідування кібератаки. Контракт було укладено з фірмою BAE Systems Applied Intelligence.

Коли саме стався інцидент — невідомо, але контракт, укладений за результатами тендеру, завершився 12 січня 2022 року. Ймовірно, зловмисники змогли отримати доступ до внутрішніх систем британського МЗС, але їх встигли виявити.

Представник відомства відмовився від коментарів The Stack. У коментарі BBC міністерство повідомило, що "не коментує питання безпеки, але має системи для виявлення потенційних кіберзагроз і захисту від них".

Як нагадує BBC, перша кібератака на британські урядові відомства сталася ще у 2003 році. Тоді, як вважається, пов’язані з Китаєм хакери зламали мережу МЗС Британії через електронну пошту, пов’язану з Тибетом.

А лише в січні 2022 року стало відомо, що кібератаки зазнало міністерство закордонних справ Канади.

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Що відомо

Центральні банки країн Європейського Союзу та США попередили свої фінустанови про можливі кібератаки з боку Росії на тлі загострення ситуації на українському кордоні, повідомило Reuters із посиланням на власні джерела.

На початку лютого заступниця радника президента США з національної безпеки та кібернетичних і нових технологій Енн Нойбергер повідомила, що має намір обговорити з чиновниками ЄС та НАТО способи підтримки мережевого захисту України на випадок російських кібератак.

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