Переходила дорогу на зелене світло. У Запоріжжі збили 17-річну дівчину

4 лютого у Запоріжжі на перехресті вулиць Магістральна та Іванова, водій авто, порушивши правила дорожнього руху, збив пішохода — 17-річну дівчину.

Про це Суспільному повідомила старша інспекторка відділу комунікацій Нацполіції в області Катерина Третинко.

Як зазначили у поліції, 4 лютого близько 16 години до відділу поліції Запорізького районного управління поліції надійшов виклик про те, що по вулиці Магістральна на перехресті з вулицею Іванова водій автомобіля "RENAULT CAPTUR", 1957 року народження, рухаючись на червоний сигнал світлофора, скоїв наїзд на пішохода — 17-річну дівчину, яка переходила через дорогу по пішохідному переході на зелений сигнал світлофора.

Внаслідок ДТП, неповнолітню потерпілу госпіталізували до лікарні з травмами голови.

Водія затримали, додають у поліції, та провели медичне обстеження, результати якого підтвердили, що водій тверезий.

За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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