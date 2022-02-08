В Укрзалізниці призначила додатковий дизель-поїзд, який сполучатиме Чернівці зі Львовом та Тернополем. Він курсуватиме по буднях.

Про це повідомляють на сайті компанії.

Потяг № 812/813 Львів – Тернопіль – Чернівці – Коломия курсуватиме з 28 лютого. Він виїжджатиме зі Львова о 07:17, з Тернополя о 09:10, з Чернівців о 13:33 та прибуватиме до Коломиї о 14:34. Зворотно виїзд з Коломиї о 16:03, з Чернівців о 17:12, з Тернополя о 21:38 та прибуття до Львова о 23:27.

Поїзд долатиме відстань від Чернівців до Львова більше ніж за 6 годин. Він зупинятиметься у селах Стефанешти та Кострижівка Чернівецької області. Також у Чорткові та Заліщиках Тернопільської області.

На маршруті курсуватиме тривагонний 2021 року виробництва. На сайті Укрзалізниці поки не можна купити квиток на новий потяг.

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